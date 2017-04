Ministrul Justitiei, “convins” ca procedura in cazul Ghita “va fi gata in termenul legal”

Cele mai noi precizari in privinta pasilor care se fac in vederea extradarii lui Sebastian Ghita au venit, luni dimienata, de la ministrul Justitiei.

O data primite documentele pe care se anuntase ca oficialii ministerului le asteptau, in vederea demararii procedurilor de intocmire a dosarului de extradare pe numele fostului ales al neamului, traducatorii au si inceput traducerea lor in sarba, aceasta fiind, din cate precizau, recent reprezentantii MJ, o cerere formulata de catre autoritatile din statul pe raza caruia a fost gasit Ghita. “Din momentul in care am inceput sa primim documente, aveam traducatorii pregatiti si deja le traduc, probabil in scurt timp vor fi gata”, a punctat Tudorel Toader.

De altfel, s-a vazut ca oficialul guvernamental nu pare sa ia in calcul varianta ca inscrisurile nu vor fi traduse la timp. “Sa incheiem prima procedura. Eu sunt convins ca va fi gata in termenul legal”, a subliniat Toader, ca raspuns la o intrebare privind eventualitatea utilizarii variantei de prelungire a termenului de 18 zile – necesar pentru trimiterea dosarului in vederea extradarii lui Ghita din Serbia, unde a fost gasit inainte de Pasti.

foto: Facebook/Tudorel Toader