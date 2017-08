Ministrul Educatiei: Nu vad care e problema aparitiei unui manual

Sunt mari sanse ca, peste doar cateva luni, cand vor reincepe scolile, elevii claselor a V-a si ai lor parinti sa rasfoiasca trei noi manuale – unul dintre ele cel de Sport. Acesta din urma chiar daca premierului i s-a parut “o gluma” ideea.

Aflat la Alba Iulia, ministrul Pop a raspuns, marti, mai multor intrebari pe tema noilor carti de pe care vor invata scolarii care abia ce au incheiat ciclul primar. “Manualul de Educatie Fizica si Sport (…) foloseste atat profesorului cat si elevului si parintelui. Anul acesta pentru clasa a V-a mai avem inca doua manuale”, a explicat oficialul din fruntea Educatiei, referindu-se la Informatica si Consilierea si Dezvoltarea Personala – terminologie folosita, mai nou, pentru clasica Dirigentie.

Despre cel de Sport, oficialul a transmis ca “acest manual este aprobat, sunt semnate contractele, nefiind contestatii la Educatie Fizica si Sport”. “Nu vad care e problema aparitiei unui manual atata timp cat nu face decat sa aduca un element in plus in actul didactic. Nu se vor da lucrari de control la Educatie Fizica”, a conchis Pop.