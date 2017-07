Ministrul de Interne, despre statutul politistului, dupa discutiile cu sindicalistii

“Consider ca punctul de pornire in acest demers este tocmai acela de a incepe sa ascultam ce spun politistii”, a subliniat Carmen Dan, in urma cu scurt timp, pe fondul discutiilor avute in cursul zilei cu reprezentantii sindicatelor Politistilor, la sediul Ministerului.

Carmen Dan a mentionat ca au fost trei subiecte discutate – “statutul politistului, inasprirea legislatiei penale care sa-l apere pe politist si uzul de arma”. Dar si ca nu se va mai face patrula de catre un singur om al legii, ci in formula de “patru lucratori”, in colaborare cu Jandarmeria.

Cat priveste situatia statutului politistului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca s-a convenit sa existe trei pasi in acest sens, unul esential implicand chiar aportul reprezentantilor legii din cadrul Politiei Romane. “Am decis astazi, ca de data aceasta statutul politistului sa fie elaborat, in prima faza, de catre reprezentantii politistilor (…) am solicitat astazi fiecarui sindicat sa participe direct la discutii, iar forma finala sa fie agreata de toti. Forma finala care va rezulta din aceasta consultare va fi prezentata inspectorul general al Politiei Romane”, a precizat sefa MAI, care a adaugat ca etapa cu numarul trei va include dezbaterea publica si promovarea in Guvern si in Parlament.

“Ne dorim (…) ca acest demers legislativ sa fie dus pana la capat”, a mai punctat Dan, ministrul spunand ca se doreste ca pana in octomrbrie sa ajunga proiectul in dezbatere publica.