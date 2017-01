Ministrii propusi sa faca parte din Executivul Grindeanu, audiati la Parlament

Simona Halep, eliminare surprinzatoare in China

La doar doua zile de cand va aduceam in atentie prima victorie a Simonei, obtinuta in acest nou an, ne vedem nevoiti sa notam, deja, si o prima infrangere in dreptul numelui constantentei, la aceeasi competitie din China la care a apucat sa joace doar doua meciuri, desi in urma cu doi ani castiga trofeul.