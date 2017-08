Mihai Tudose, in inspectie la noul sediu de la Pasapoarte, de la mall

Dupa ce a fost prezent la Ambasada Spaniei, seful de la Palatul Victoria a facut o scurta oprire si la mall-ul din sectorul 6 in cadrul caruia a fost amenajat noul sediu al Serviciului Pasapoarte.

Centrul, inaugurat chiar in aceasta dimineata, gazduieste 3 puncte de lucru care pana de curand functionau in mai multe sectorare din Bucuresti. Sunt 20 de ghisee si astfel se spera sa nu mai apara aglomeratia sesizata in ultimele zile la sediul din Pipera.

Premierul a parut multumit de ce a vazut si a dat de inteles ca si oamenii cu care a vorbit erau la fel. Si ca timpii de asteptare sunt intre 20 de minute si o jumatate de ora, iar spatiul este “modern”, “un semn de civilizatie”, din cate le-a caracterizat prim-ministrul.

sursa foto: Facebook/Mihai Tudose