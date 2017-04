Metrorex, amendata de ISU

Specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care au facut verificari vreme de cateva zile la Metrorex, in speta la spatiile detinute si administrate de compania care asigura transportul in comun in subteran, au decis ca se impune amendarea societatii, pentru o serie de nereguli constatate.

S-au controlat felul in care au fost respectate prevederile de aparare contra incendiilor, daca si cum functioneaza instalatia de detectie si de alarmare in caz de incendiu, dar si cum se fac evacuarile in caz de urgenta.

“Ca urmare a verificarilor au fost identificate o serie de neconformitati la nivelul statiilor, in spatiile comune (peroane, pasaje). In urma celor constatate, au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale (5 amenzi si 16 avertismente), in cuantum de 12.500 de lei”, din cate au transmis reprezentantii ISU, vineri, intr-un comunicat, din care rezulta, printre altele, si ca “deficientele sanctionate cu amenda vizeaza statiile de metrou care nu au asigurata/finalizata cea de-a doua cale de evacuare si astfel nu se asigura accesul persoanelor la cel putin doua cai de evacuare, care sa duca in directii opuse”, dar si ca “in statiile de metrou exista in continuare o serie de spatii comerciale, vitrine, etc care prin modul de amplasare reduc latimea libera de circulatie a cailor de evacuare (statiile Universitate, Piata Romana, Piata Iancului, Gara de Nord 1, Piata Sudului, Tineretului)”.

Metrorex a mai fost sanctionata de ISU si in noiembrie anul trecut.

