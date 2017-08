Mesajul presedintelui Iohannis pentru marinari, de Ziua Marinei

Aflat la malul marii, pentru a fi prezent, alaturi de ministrul Apararii, la festivitatile organizate de Ziua Marinei, seful statului a sustinut, in aceasta dimineata, o alocutiune in cadrul evenimentului menit a marca 115 ani de la la prima sarbatorire a Zilei Marinei.

Incepand prin a spune ca e “impresionat” sa vada “cat de multi oameni vin sa sarbatoreasca aici aceasta zi speciala”, in fiecare an, si ca foarte probabil copiii asteptau sa vada exercitiile demonstrative pregatite de reprezentantii Marinei cu prilejul sarbatorii din 15 august, Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj marinarilor – militari si civili. “Ati imbratisat una dintre cele mai dificile meserii, care va poarta departe de tara, familie si prieteni. Cu toate acestea, dincolo de primejdiile acestei meserii, traiti bucurii pe care multi dintre noi nu le vom cunoaste niciodata. Calatoriile dumneavoastra reprezinta o descoperire unica a vietii, sub semnul unei relatii aproape sacre cu marea. Cand va veti regasi pe oceane, departe de casa si de cei dragi, amintiti-va ca faceti cinste Romaniei prin curajul si daruirea de care dati dovada. Sacrificiul dumneavoastra este recunoscut si pretuit! (…) Va felicit si va doresc multa sanatate si putere de munca, iar Sfanta Fecioara Maria sa va insoteasca si sa va ocroteasca, oriunde ati fi!”, le-a urat presedintele marinarilor, pe finalul alocutiunii pe care a sustinut-o la Constanta.