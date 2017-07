Mesajul premierului Tudose, de Ziua Frantei

Prim-ministrul a amintit, in cadrul discursului sustinut de Ziua Nationala a Frantei, la sediul din Bucuresti al reprezentantei diplomatice a acestui stat, de invitatia adresata omologului sau francez de a vizita Romania.

Prezent, vineri dupa-amiaza, la evenimentul gazduit de Ambasada Frantei, cu prilejul zilei de 14 iulie, Mihai Tudose a ales sa transmita, in cadrul alocutiunii sustinute in fata noului ambasador francez, dar si a invitatilor la receptie, faptul ca “ne dorim ca Franta sa-si sporeasca rolul important pe care il joaca in formarea si reformarea societatii romanesti pe toate planurile, dar si in ceea ce priveste viitorul nostru comun in Europa”, dar si ca “in acest context, ne dorim ca Prim-ministrul Edouard Philippe sa faca o vizita in Romania in perioada urmatoare. Aceasta vizita fiind necesara pentru consolidarea si relansarea relatiilor economice bilaterale, marcand astfel o implicare mai profunda a Frantei, ca partener experimentat si mentor, in traseul european al Romaniei”.

Nu in ultimul rand, Tudose a mentionat, tocmai in contextul relatiilor dintre cele doua tari, faptul ca Franta e al patrulea partener comercial al Romaniei, dar si ca “relatia intre popoarele noastre poarta amprenta unei compatibilitati culturale si lingvistice de exceptie”.