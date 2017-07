Mesajul lui Tudose, la sosirea la Chisinau

Mihai Tudose a ajuns, in prima parte a zilei de vineri, in capitala Republicii Moldova, unde are programate mai multe intrevederi, in prima faza cu omologul sau, Pavel Filip, iar apoi si cu presedintele Legislativului moldovean.

La scurta vreme dupa ce avionul care l-a adus la Chisinau a aterizat, Mihai Tudose s-a declarat optimist in privinta vizitei dincolo de Prut. “Legaturile dintre Romania si Republica Moldova sunt mai mult decat speciale, sentiment pe care-l are toata delegatia. Ne asteptam la o vizita extrem de buna!”, suna mesajul postat de catre premierul roman, pe Facebok, inaintea intreverilor programate de-a lungul acestei zile.

Dupa discutiile cu Pavel Filip, la aceasta ora seful de la Palatul Victoria participa la ceremonia de donare a zecilor de microbuze scolare care vor ajunge, via Guvernul Romaniei, catre autoritatile din Republica Moldova. Este vorba despre un numar de 96 de microbuze.

Conform agendei publice a premierului, la ora 13 Tudose urmeaza sa participe la un dejun de lucru alaturi de Pavel Filip, pentru ca la ora 15 sa aiba loc intrevederea cu Andrian Candu, presedintele Parlamentului de la Chisinau.

sursa foto: Facebook/Mihai Tudose