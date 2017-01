Mesajul lui Dragnea pentru liberali, dupa decizia CCR

Nici nu a fost anuntata bine hotararea Curtii Constitutionale, una favorabila Guvernului condus de Grindeanu, ca seful PSD a si transmis un mesaj adresat opiniei publice si, in mod special, liberalilor.

Adica reprezentantilor formatiunii politice initiatoare a sesizarii adresate CCR, cu sustinerea unor parlamentari ai USR si PMP, care contestau abilitatea Executivului de a emite ordonante pe durata vacantei parlamentare. Doar ca magistratii CCR au constatat ca motivele invocate in aceasta sesizare ar fi lipsite de temei, drept urmare au respins-o.

Decizia, pe care Dragnea, in mod firesc, a salutat-o, l-a facut pe seful PNL sa aleaga sa le aminteasca opozantilor PSD, pe Facebook, ca politicienii sunt in perioada postcampanie. Drept urmare e momentul transformarii vorbelor in fapte. “Inca o data, se demonstreaza faptul ca PNL intelege sa blocheze orice proiect benefic romanilor in numele unui razboi politic generat tot de ei. Ii rog sa inteleaga ca s-a incheiat campania electorala. Ii invit sa construim impreuna o viata mai buna pentru romani si nu sa blocam Romania!”, suna mesajul pe care liderul PSD l-a adresat liberalilor.