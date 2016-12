Mesajul lui Basescu pentru Shhaideh: “va rog, nu acceptati nominalizarea”!

Cu aproape trei ore inainte de a ajunge la Cotroceni, la a doua tura de consultari cu seful statului, actualul lider al PMP-ului i-a transmis, public, un apel lui Sevil Shhaideh, propusa deunazi prim-ministru din partea aliantei care va forma Guvernul. Pe care, dupa ce o lauda, ii cere – facand, in mod vizibil, apel la latura sensibila a doamnei careia i se adreseaza – sa nu accepte sa fie premierul PSD-ALDE.

Folosind ca platforma de transmitere a mesajului sau pagina personala de Facebook, fostul presedinte sustine ca, dupa ce a aflat de nominalizarea ei la postura de sef la Palatul Victoria, a sunat la Constanta (orasul natal al fostului presedinte, dar si al lui Shhaideh -n.r) si si-a intrebat rudele prin alianta, reprezentanti ai comunitatii de tatari, despre Shhaideh, avand in vedere ca personal nu ar fi avut idee cine e persoana propusa de Dragnea. “Doamna, recunosc faptul ca nu va cunosc si daca, pana astazi, v-as fi intilnit pe strada, n-as fi stiut cine sunteti. Mi-am sunat finii tatari (eu le spun fini, ei imi spun nasul dar si unii, si altii, stim ca la casatoria lor am fost martori), mi-am sunat cunostinte din comunitatea turco-tatara din Constanta. Toti au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastra”, noteaza Basescu in mesajul adresat pesedistei propuse pentru a prelua functia de premier.

Scurta actiune de sondare a concis, practic, cu varianta expusa de social-democratii care o sustin pe Sevil Shhaideh, laudandu-i calitatile si capacitatea de munca. “Aveti o reputatie impecabila. De aceea, va rog, nu acceptati nominalizarea. Nu fiti parte a unui joc politic ce nu va apartine”, ii transmite Basescu celei care are mari sanse sa devina prima femeie premier a Romaniei.