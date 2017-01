Mesajul lui Basescu dupa noua dezvaluire a lui Ghita: ”Ce zici, Codruta?”

Fostul lider de la Cotroceni, despre care Sebastian Ghita mentiona, in cea mai recenta inregistrare facuta publica, de un post TV – la mai bine de doua saptamani de cand nu se mai stie nimic despre el, ca ar putea sustine spusele sale, cum ca Ponta ar fi fost sanjataj sa o numeasca pe Kovesi in fruntea DNA-ului, a reactionat.

Insa nu pentru a-i da sau nu dreptate lui Ghita, ci pentru a adresa un mesaj – indirect- atat sefei DNA, cat si a generalului cu functie de conducere in cadrul SRI, al carui nume a fost, de asemenea, mentionat de catre Sebastian Ghita, in inregistrarea difuzata joi seara la Romania TV. DETALII AICI.

”Fugarul Sebastian Ghita ne-a introdus intr-un serial halucinant din care aflam inclusiv faptul ca generalul Coldea l-ar fi santajat pe Victor Ponta pentru propunerea Doamnei Kovesi in functia de Procuror sef DNA (o propunere pe care eu am dorit-o). Daca ne luam dupa practicile instaurate de Laura Codruta Kovesi in DNA, incepand cu anul 2015, o simpla delatiune a unui inculpat – cum este Sebastian Ghita – ar fi suficienta pentru ca parchetul sa procedeze la retinere, incatusare si apoi sa ceara arestarea celui vizat de delatiune. Oare cum ar fi daca si in acest caz s-ar aplica aceleasi practici, iar santajistul si beneficiarul santajului ar fi incatusati si bagati la beci pana recunosc ceea ce nu au facut? Ce zici, Codruta, ce zici, Florine?”, se intreaba, printre altele, fostul presedinte, pe contul sau de Facebook, fara sa uite sa mentioneze un aspect asupra caruia nu e prima oara cand se opreste: ”macar am constiinta impacata ca asupra efectelor derapajelor DNA am avertizat inca din 2015”.

Nu e, de altfel, prima oara cand Basescu reactiineaza la o inregistrare facuta publica de catre fostul deputat, despre care nu se mai stie nimic din 21 decembrie. DETALII AICI.