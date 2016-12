Mandatul deputatului Dragnea, validat de Comisie

Initiativa liberalilor la adresa sefului PSD anu a avut efect. Desi reprezentantii PNL isi propusesera sa obtina invalidarea noului mandat de deputat obtinut de Liviu Dragnea, in urma votului din 11 decembrie, planul lor s-a izbit de opozitia Comisiei de validare a mandatelor.

Membrii forului amintit – care, in prima faza, s-au impartiti in 9 comisii- au supus la vot validarea mandatului lui Dragnea, iar rezultatul a fost net favorabil acestuia – 20 de voturi “impotriva” invalidarii si doar 10 “pentru”. Anterior, in cursul zilei de marti, contestatia liberalilor fusese respinsa si in subcomisie, cu 2 voturi la 1, mentionandu-va ca voturile in favoarea respingerii ideii invalidarii mandatului au apartinut unor pesedisti, in timp ce unicul favorabil a fost formulat de un reprezentant al PNL.

Dupa cum era lesne de intuit, liberalii s-au aratat nemultumiti de rezultatul votului.