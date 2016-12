Mandatele a 326 de deputati, validate in plenul Camerei

Zi plina pe scena politica autohtona. In timp ce la Cotroceni se desfasoara consultarile in privinta formarii noului Guvern, fiind asteptata din clipa in clipa propunerea facuta de PSD in privinta viitorului prim-ministru, la Palatul Parlamentului au loc noi pasi in privinta validarii noii componente a Camerelor Legislativului.

Astfel, in plenul Camerei Deputatilor au fost validate, in cursul diminerii, mandatele a 326 de deputati, in cazul altor trei fiind decisa o amanare a procedurii, pe motiv ca aceastia nu au depus documentatia completa.

Dupa acest pas, deputatii urmeaza sa depuna juramantul, iar apoi se va stabili noua conducere a Camerei inferioare a Legislativului.