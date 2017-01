Lista viitorului Guvern e gata. Dragnea: ALDE va avea 4 ministere/8 ministri vor fi femei

Lista cu viitorii ministri e gata si va fi anuntata in cateva ore, dupa ce va fi apropabat de forurile de conducere ale PSD si ALDE. Desi secretul in privinta numelor viitorilor ministri a fost pastrat cu sfintenie in ambele tabere, pe surse s-au vehiculat mai multe variante in privinta noii echipe de la Palatul Victoria.

Pana sa se faca publice numele celor care vor prelua sefia ministerelor in Cabinetul Grindeanu, seful PSD a dezvaluit, inca de seara trecuta, intr-o emisiune de la Romania TV, faptul ca partenerii de la ALDE vor avea nu trei ministere, cum s-a vehiculat, ci patru. Fara sa dea detalii pe acest subiect, Dragnea a mai precizat faptul ca in viitorul Guvern se vor regasi nu mai putin de 8 femei. In acest sens, la bursa zvonurilor figureaza, printre altele, numele lui Sevil Shhaideh ca favorita la preluarea conducerii Ministerului Dezvoltarii, dar si al Social-democratei Lia Vasilescu, actualul primar al Craiovei, in dreptul sefiei Ministerului Muncii.

Ar mai fi de mentionat faptul ca viitorul Executiv va avea patru ministere in plus fata de actaulul Cabinet, dar si ca Ministerul Turismului va fi unul de sine statator, iar cel al Mediului se va desparti, foarte probabil, de Ape si Paduri. De altfel, la sefia Ministerului Mediului ar urma sa ajunga co-presedintele ALDE, Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii in Cabinetul Ponta.