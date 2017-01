Lia Vasilescu, din nou la instanta. Doua cereri de recuzare si o amanare

Lia Olguta Vasilescu s-a prezentat din nou la instanta, de aceasta data nu in calitate de edil al Craiovei. Noul ministru din Guvernul Grindeanu s-a ales, insa, cu o noua amanare.

Totul dupa ce, in cadrul sedintei secrete, s-au formulat doua cereri de schimbare – atat a magistratului de sedinta, cat si a procurorului de caz, din cate a anuntat avocatul demnitarului, dupa termenul de marti, de la Curtea de Apel Bucuresti.

Concret, aparatorul legal al Olgutei Vasilescu a explicat ca, in prima faza, reprezentantul DNA a cerut schimbarea judecatorului, dupa ce acesta din urma i-a cerut sa sustina contestarea deciziei de a intoarce cauza la DNA, in timp ce procurorul a fost de parere ca dosarul ar trebui sa ajunga la Inalta Curte. In fata acestui pas, avocatul noului ministru a cerut recuzarea procurorului de caz.

Ca urmare, pana ca instanta sa hotarasca ce e defacut in cazul de fata, s-a dispus o amanare.

sursa foto: Facebook/Lia Vasilescu