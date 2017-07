Lia Vasilescu da replica: ‘Nu va faceti iluzii, ca e o noua “bomba” care o sa se fasaie repede’

Dupa cum se poate observa deja in unele zone ale Capitalei, cerul s-a umplut de nori, s-a…

Poza de la 16

“Consider ca punctul de pornire in acest demers este tocmai acela de a incepe sa ascultam ce…

Fiscul a transmis, luni, ca ramburseaza, in luna in curs, TVA in valoare de 934,28 milioane de…