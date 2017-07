Legislativul de la Chisinau cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova

O declaratie a Parlamentului ce are in vedere retragerea fortelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova a fost votata, vineri, de 61 de deputati.

“Parlamentul Republicii Moldova declara ca stationarea continua a trupelor Federatiei Ruse si intarirea prezentei militare a acestora in partea de est a Republicii Moldova constituie incalcari are prevederilor constitutionale, in special privind independenta, suveranitatea, integritatea teritoriala si neutraliatii permanente ale republicii Moldova, precum si ale dreptului international”, se mentioneaza in documentul postat de radiochisinau.md.

Initiativa si-a gasit sustinere in randul factiunilor Partidului Democrat din Moldova si a Partidului Popular European din Moldova, dar si a liberal-democratilor, din cate noteaza presa de peste Prut, in timp ce socialistii au ales sa paraseasca sala, pentru a-si manifesta nemultumirea fata de acest demers.