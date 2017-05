Legea gratierii. Nicolae: In forma actuala, proiectul este absolut ineficient

La scurta vreme dupa ce liderul PSD iesea in fata presei, spunand, de la Parlament, ca mai-marii partidului vor decide, miercuri, asupra unor eventuale sanctiuni in privinta amandamentelor introduse zilele trecute la acest proiect, inclusiv in cazul lui Serban Nicolae, senatorul a mai facut o declaratie care ar putea sa iste noi comentarii.

Concret, Serban Nicolae spune ca nu vede o utilitate a actualei forme a proiectului Legii gratierii, demersul legislativ care a primit raport de aprobare, in prima parte a zilei, de la Comisia Juridica a Senatului.

Intrebat, concret, daca din punctul sau de vedere, in forma actuala, proiectul este unul eficient, liderul senatorilor juristi a dat urmatorul raspuns: “nu, din punctul meu de vedere, in forma actuala proiectul de lege este absolut ineficient. El nu rezolva absolut nimic, nu raspunde niciunei nevoi a societatii, nici in ceea ce priveste obligatiile Romaniei fata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului”.