Legea eliminarii celor 102 taxe ajunge a doua oara pe masa lui Iohannis

In doar doua zile, ”Legea Dragnea”, cum e cunoscuta opiniei publice, a trecut de Legislativ fara vreo modificare, si va ajunge, o data in plus, pe masa sefului statului, inspre promulgare.

Dupa ce marti solicitarea presedintelui privind reexaminarea legii menite sa elimine nu mai putin de 102 taxe nefiscale a fost respinsa in Senat, de aceasta data miercuri a fost data unda verde demersului legislativ in Camera Deputatilor, care are calitate de for decizional in privinta actului normativ.

In chip de reactie la decizia Parlamentului, care va face ca legea sa ajunga din nou la Iohannis, seful PSD a declarat, chiar de la tribuna Legislativului, ca nu mai vede nicio ”scuza” ca aceasta lege sa nu fie promulgata ”rapid” de presedinte. ”As vrea sa nu mai planga nimeni pe umarul TVR si al Radioului”, a adaugat Dragnea, care considera ca ”abia de acum inainte aceste institutii pot iesi din dependenta fata de politic”, dar si ca ”procesul de restructurare in TVR trebuie sa inceapa (…), dar nu dand oameni afara”.