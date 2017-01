Legea eliminarii celor 102 taxe a primit in cele din urma unda verde de la Cotroceni

Desi in prima faza a facut obiectul unei sesizari la Curtea Constitutionala, iar apoi a fost retrimisa in Parlament, la reexaminare, ambele demersuri apartinand presedintelui, Legea eliminarii celor 1022 taxe nefiscale, asa-numita ”Lege Dragnea”, cum a ajuns sa fie cunoscuta opiniei publice, a primit, in cele din urma, aprobarea primului om in stat.

Si asa dupa ce sesizarea la CCR a fost respinsa, undeva la mijlocu lunii decembrie a anului trecut, iar zilele trecute Legea a trecut- fara modificari- de ambele Camere ale Legislativului, ajungand, o data in plus, pe masa lui Klaus Iohannis, asteptand promulgarea. Iar in urma cu scurta vreme, din directia Administratiei Prezidentiale, s-a anuntat, printr-un comunicat foarte scurt, faptul ca ”presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 6 ianuarie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative”.

Ceea ce inseamna ca, dupa ce actul normativ va fi publicat in Monitorul Oficial, romanii vor scapa de plata a peste 100 de taxe nefiscale, printre ele cea radio-TV, dar si timbrul de mediu.

sursa foto: Facebook