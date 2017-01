Legea care scuteste de impozit pensiile sub 2.000 de lei, promulgata

Desi in cursul dupa-amiezii trecute, cand anunta ca are de gand sa promulge legea prin care se elimina obligativitatea platii CASS-ului de catre pensionari, dar si care face ca pensiile mai mici de 2.000 de lei sa nu mai fie impozitate mentiona ca va face acest pas “in zilele urmatoare”, iata ca presedintele s-a razgandit.

Nu in privinta ideii de a da unda verde acestui act normativ, ci asupra momentului la care a semnat decretul. Si spunem acest lucru in conditiile in care in prima parte a acestei zile, din directia Cotrocenilor s-a facut public, printr-un scurt comunicat, faptul ca “presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 12 ianuarie a.c., decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii”.

Decretul a fost semnat, asadar, la doar o zi de cand Klaus Iohannis a avut o prima discutie, la nivel de intalnire de lucru, cu noul premier Grindeanu, dar si cu unul dintre ministrii din Guvern, si anume cu Viorel Stefan, de la Finante. Seful statului fusese cel care a convocat aceasta intrevedere, pentru a primi unele lamuriri cu privire la bugetul pe acest an. La finele discutiilor, Iohannis a parut cat se poate de multumit de rezultatul intrevederii cu Grindeanu si Stefan. “A fost o discutie aplicata, o discutie in care am analizat efectul primelor masuri luate de Guvern. Am solicitat si primit informatii despre cum se vede la nivel de Guvern constructia bugetului pentru 2017. Dupa parerea mea, si asta am subliniat in cursul intalnirii, este foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid, care tine cont de cateva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, sa ne incadram intr-un deficit de sub 3%, sa avem o alocare de 2% pentru Aparare (…). Avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate”, a punctat Iohannis.