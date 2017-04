Legea care interzice persoanelor condamnate sa fie membri in Guvern, iar pe masa CCR

Un nou termen, al patrulea, in cazul sesizarii formulate, in ianuarie acest an, de catre Avocatul Poporului urmeaza sa se desfasoare in cursul zilei de joi.

Magistratii Curtii Constitutionale vor dezbate, asadar, si in aceasta a patra zi a saptamanii sezizarea formulata fata de prevederile legii care le interzice persoanelor care au o condamanre penala sa ocupe o functie in Guvern. Este vorba despre aspectul care a stat, practic, in calea preluarii fucntiei de prim-ministru de catre Liviu Dragnea, liderul partidului castigator al alegerilor de iarna trecuta, PSD.

Ramane de vazut daca se va pronunta o solutie in cursul acestei zile.

Intre timp, va amintim ca, recent, politicianul a aflat ca Inalta Curte i-a respins calea exceptionala de atac formulata fata de condamnarea definitiva, cu suspendare, primita in dosaurl “Referendumul”.