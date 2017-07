Lazar se adreseaza CSM pentru un punct de vedere

Procurorul General al Romaniei a formulat o sesizare adresata sefei CSM-ului, judecatoarea Mariana Ghena.

Demersul are legatura cu cererea venita din Parlament, mai exact dinspre Comisia de ancheta privind alegerile din 2009, de a furniza forului ultim mentionat documente din dosarul instrumentat – si clasat- de Parchetul General, tot pe tema prezidentialelor de acum circa 8 ani.

“In mod concret, este solicitat punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la faptul daca poate fi trimis Comisiei Parlamentare, in copie, un dosar in care s-a dispus o solutie de clasare ce vizeaza infractiuni pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale”, se mentioneaza in comunicatul Ministerului Public, in care se mentioneaza si ca “totodata, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului sa aprecieze cu privire la necesitatea sesizarii in baza art. 146 lit. e) din Constitutia Romanei a Curtii Constitutionale a Romaniei cu o cerere de constatare a existentei unui conflict juridic de natura constitutionala ivit intre autoritatea legiuitoare si autoritatea judecatoreasca”.

Va amintim ca Augustin Lazar trimisese deja un raspuns forului parlamentar, prin care explica de ce anume nu se va da un raspuns favorabil cererii de inscrisuri.