Laura Kovesi raspunde Comisiei parlamentare

Membrii forului parlamentar afla o serie de precizari transmise de actuala sefa a DNA-ului, in chip de raspuns la intrebarile pe care au dorit sa le adreseze Laurei Codruta Kovesi in cazul cunoscut opiniei publice drept “noaptea alegerilor”.

Dupa ce a fost invitata in mai multe randuri la Parlament, pentru a discuta cu senatorii si deputatii alesi sa faca parte din forul ce se ocupa cu verificarea anumitor aspecte ce tin de prezidentialele din 2009, Kovesi a ales sa trimita un raspuns intrebarilor primite in scris dinspre Comisia condusa de catre social-democrata Oana Florea.

Concret, actuala sefa a DNA-ului a adresat forului o scrisoare de nu mai putin de 7 pagini, in cuprinsul carora insereaza, printre altele, urmatoarele aspecte: “nu am avut si nu am cunostinta despre posibila existenta a unor mecanisme paralele de influentare si/sau de viciere a rezultatului votului”. Documentul semnat de Kovesi se incheie astfel: “va fac cunoscut ca nici in exercitarea atributiilor mele de serviciu si nici in timpul meu liber nu am luat cunostinta de situatii ori imprejurari potrivit carora in alegerile prezidentiale din decembrie 2009 s-ar implica unele autoritati publice si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege, respectiv in derularea procesului electoral cu consecinta vicierii rezultatului acestor alegeri”.