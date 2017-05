La MS nu se prea stie cati medici sunt in Romania

“Multi, foarte multi” doctori sunt in Romania, din cate a concluzionat ministrul Sanatatii insusi. Numarul lor exact, insa, este un real mister la momentul de fata.

Cel putin asta rezulta din spusele lui Florian Bodog, dintr-o emisiune difuzata duminica, la Digi 24. O inventariere a situatiei ar urma sa se faca, insa, in acest sens infiintandu-se un Centru National de Resurse Umane, din cate a punctat reprezentantul Guvernului. “Depinde, (…) cifre exacte eu nu am la momentul de fata, insa (…) cei mai multi sunt medicii de familie, daca vorbim de specialitati, sunt pediatri care in momentul de fata sunt destul de putini, sunt chirurgi, sunt medici de medicina interna. (…) Practic nu avem, la momentul de fata, o evidenta la nivelul Ministerului Sanatatii cu toti medicii (…), a precizat ministrul.

In alta ordine de idei, oficialul guvernamental a adus in discutie si chestiunea infectiilor nosocomiale, subliniind faptul ca nu doar Romania se confrunta cu aceasta problema. Atat doar ca in alte parti nu ar fi intr-atat de tratate prin presa. “Aceste infectii nosocomiale nu sunt caracteristice doar sistemului de sanatate din Romania, la noi sunt foarte mult mediatizate”, a tinut sa sublinieze Bodog.