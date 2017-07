Kovesi, despre ministrul Justitiei: “nu am fost solicitata sa dau niciun fel de explicatii”

Procurorul-sef al DNA sustine ca oficialul aflat in fruntea Ministerului Justitiei nu i-ar fi cerut nicio lamurire in privinta tensiunilor aparute in cadrul institutiei pe care o conduce, pe fondul inregistrarii ce i-a fost atribuite Laurei Kovesi, dar nu numai.

Intrebata, in cadrul unui interviu acordat ziare.com, in ce relatie e cu ministrul Toader si daca a avut ” explicatie cu domnia sa in urma scandalurilor recente”, Kovesi a dar urmatorul raspuns: “Avem o relatie institutionala, nu am fost solicitata sa dau niciun fel de explicatii. Am avut o singura intalnire, cand a fost acea evaluare legata de decizia CCR. In rest nu mi s-a cerut niciun punct de vedere, nicio explicatie cu privire cele intamplate in ultima vreme in DNA”.

Cat despre controlul pe care urmeaza Inspectia Judisicara urmeaza sa-l inceapa la DNA, pe perioada ianuarie 2016-1 iulie 2017, procurorul-sef sustine ca “nu am emotii” si ca “anul 2016, din punctul de vedere al parametrilor de calitate, a fost cel mai bun de la infiintarea institutiei”.