Klaus Iohannis, despre achizitionarea rachetelor Patriot: s-a formulat “o solicitare principiala”

Pe fondul prezentei sale la baza militara de la Kogalniceanu, Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, la Constanta, despre eventualitatea achizitionarii, de catre Romania, a unor rachete tip Patriot.

“Asta este o chestiune care e un pic mai greu de discutat asa in fata publicului general. Noi am lansat o solicitare principiala (…) catre partea americana (…) s-a publicat ieri pe site-ul Departamentului aceasta nota care urmeaza sa fie aprobata si mai departe. Dupa care vor incepe negocierile”, a explicat liderul de la Cotroceni.

Intrebarea adresata primului om in stat vine si in contextul concluziilor anuntate, deunazi, din directia ministerului Apararii, dupa discutiile dintre ministrul Tutuianu si ambasadorul Klemm, in care a fost abordata si posibilitatea achizitionarii de catre Romania a unor rachete de acest tip.

foto: Facebook/Klaus Iohannis