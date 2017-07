Judecatoria Medgidia: Mircea Basescu poate fi eliberat conditionat

Mircea Basescu a primit, miercuri, vestea pe care spera sa o afle din directia instantei. Si anume ca se da unda verde cererii sale de eliberare conditionata.

De altfel, este a treia solicitare pe care apararea legala a fratelui fostului presedinte o formuleaza si care primeste o decizie favorabila din partea Judecatoriei Medgidia. Hotararea acestei instante nu este una definitiva.

Drept urmare, pana sa afle daca va fi eliberat conditionat, Mircea Basescu are de asteptat sa vada daca procurorii vor contesta aceasta decizie, eventualitate in care decizia finala ar apartine, ca si in precedentele doua dati, judecatorilor de la Curtea de Apel Constanta.

Mircea Basescu se afla in regim privativ de libertate dupa ce, vara trecuta, a primit o condamnare de patru ani, pentru acuzatia de trafic de influenta pe care i-au adus-o procurorii DNA.