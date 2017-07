Iohannis trece in rezerva 10 generali SRI

In aceasta ultima zi a lunii, seful statului a semnat nu mai putin de 10 decretere de trecere in rezerva a tot atatia generali SRI, printre ei Elena Istode (cunoscuta in spatiul public drept “Anaconda”) si Sorin Cozma.

Lista celor 10 nume ce figureaza pe decretele de trecere in rezerva a fost facuta publica in urma cu scurta vreme din directia Administratiei Prezidentiale si arata astfel:

“Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 31 iulie a.c., urmatoarele decrete:

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Zarnescu Daniel, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Ceausu Gheorghe, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Cozma Sorin-Gabriel, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Istode Elena, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Stan Viorel-Adrian, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Morgos Marioara, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Babiuc Vasilica, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Valeanu Cornel, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Posastiuc Emilia-Cristina, din Serviciul Roman de Informatii;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Stoica Constantin-Marius, din Serviciul Roman de Informatii”.

Cititi si: Coldea trece in privat!

Tradatorii din SRI!