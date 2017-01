Iohannis se declara gata sa se opuna Legii amnistiei cu ”toata greutatea functiei”

Pe un ton cat se poate de categoric, seful statului a luat pozitie – in cadrul sedintei CSM -ului la care a fost prezent vineri dimineata – fata de o eventuala aparitie a Legii amnistiei si gratierii, despre care spune ca ar avea efecte ”catastrofale” asupra democratiei autohtone.

”S-ar darama statul de drept si ar exista riscul sa dispara democratia din Romania odata acceptata ideea unei legi care amnistiaza si gratiaza”, a afirmat primul om in stat, in fata ministrului Justitiei, a sefei Inaltei Curti, dar si a altor magistrati prezenti la sedinta convocata pe fondul alegerii noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii.

”Un astfel de demers – o lege a amnistiei si gratierii – care ar spala pacatele nu numai ale unor hoti care pot fi periculosi pentru persoane, poate si pentru societate, dar ar albi dosarele politicienilor, ar fi o catastrofa pentru democratia romaneasca, domnule ministru”, a subliniat Iohannis, adresandu-se in mod special lui Florin Iordache, noul sef de la Ministerul Justitiei.

Iohannis a tinut sa se auda ca e un oponent vehement al unui eventual demers de acest gen. ”Daca ar exista o astfel de initiativa, eu m-as opune cu toata greutatea si puterea functiei prezidentiale. Sper sa nu fie cazul”, a afirmat presedintele. Dupa ce in prima faza a facut referire la liderii coalitiei de guvernare, in speta la seful PSD, Liviu Dragnea, si la Tariceanu, co-presedintele ALDE, punand accent pe anumite ”circumstante ingrijoratoare” – in speta pe faptul ca ar treilea om in stat are o condamnare penala, in timp ce al doilea om in ierarhia statului, presedintele Senatului, ”este o persoana trimisa in judecata pentru o minciuna penala”.