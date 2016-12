Iohannis s-a decis: Sorin Grindeanu, desemnat premier

Cu doar doua zile inainte de intrarea in 2017, stim numele viitorului prim-ministru nominalizat si acceptat de seful statului. Presedintele a dat unda verde celei de-a doua propuneri inaintate Cotrocenilor din directia coalitiei PSD-ALDE, semnand decretul de desemnare ca prim-ministru.

La mai bine de doua saptamani de cand au avut loc alegerile, castigate clar de PSD, si dupa o a doua incercare de nominalizare a coalitiei formate de pesedisti si ADE pentru functia de prim-ministru, dupa ce prima varianta, in perioada luiSevil Shhaideh, fusese respinsa, iata ca seful statului s-a decis sa accepte aceasta ultima propunere. Decizia a fost anuntata vineri dimineata, din directia Presedintiei. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata”, se mentioneaza in comunicatul facut public din directia Cotrocenilor.

Totul se intampla la o zi de cand Iohannis a avut o discutie fata in fata cu Grindeanu, la Cotroceni, fara, insa, sa anunte decizia sa tot in cursul zilei de joi. Urmeaza acum sa aflam componenta noului Executiv, dar si votul de incredere al Parlamentului (amintindu-va ca PSD si ALDE au majoritatea clara in Legislativ).

sursa foto: voceatimisului.ro