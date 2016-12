Iohannis respinge desemnarea lui Shhaideh si cere PSD si ALDE sa faca o alta propunere

Klaus Iohannis a anuntat in cea de-a treia zi de Craciun faptul ca nu este de acord cu propunerea formulata de PSD-ALDE, in persoana lui Sevil Shhaideh.

“Am cantarit cu grija argumentele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca alta propunere. Multumesc”, a anuntat Klaus Iohannis, de la Cotroceni, in urma cu doar cateva minute.

In conditiile in care saptamana trecuta, la finele consultarilor de la Cotroceni, declara ca va anunta decizia sa in privinta desemnarii premierului dupa Craciun, seful statului a facut public, asadar, faptul ca nu e de acord cu numirea lui Sevil Shhaideh in fruntea noului Guvern. Presedintele nu a facut publice motivele pentru care a facut acest pas, in conditiile in care seful PSD anunta, recent, faptul ca Shhaideh e unica propunere pe care o va formula.

Va amintim ca in cadrul acelorlasi consultari cu primul om in stat, pe tema formarii Executivului, au fost formulate doua propuneri de premier, in speta Shhaideh, sustinuta de PSD-ALDE si UDMR, dar si Eugen Tomac, din partea PMP-ului condus de Traian Basescu.