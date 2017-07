Iohannis, la Miercurea Ciuc: Descentralizarea, obligatorie. Autonomia pe criterii etnice nu este de dorit

Aflat, marti, intr-o vizita la Miercurea Ciuc, ca parte a parcursului pe care il are programat pe agenda zilei, ce include opriri in judetele Harghita si Covasna, primul om in stat a adus in discutie chestiunea autonomiei pe criterii etnice, in plin discurs sustinut in cadrul unei dezbateri la care au participat reprezentanti ai administratiei publice locale din cele doua judete.

“Exista trei teme politice la care cred ca va asteptati sa ma refer: descentralizarea, regionalizarea si autonomia. Romania are mare nevoie de crestere economica si de modernizarea administratiei. In lumina acestor obiective, cred ca descentralizarea este obligatorie, fiindca alesii locali stiu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea si trebuie sa dispuna de instrumentele necesare pentru a actiona in interes local”, a punctat Klaus Iohannis.

Totodata, in cadrul aceleiasi alocutiuni, liderul de la Cotroceni a facut referire si la un al treilea aspect. “Regionalizarea este de dorit, dar numai daca se face in asa fel incat sa duca la modernizarea administratiei, pentru a fi mai eficienta in interesul cetateanului, si daca duce la crearea de noi locuri de munca prin crestere economica. Autonomia locala si regionala, asa cum tocmai le-am descris, ajuta, dar autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindca ar inhiba dezvoltarea“, a precizat Klaus Iohannis, care a adaugat ca “la aceste concluzii s-a ajuns la nivel european, unde chiar se recomanda ca, in cazul unei regionalizari, sa nu se realizeze delimitarea regionala pe linia de delimitare etnica”.