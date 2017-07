Iohannis, la Constanta. Intrevederi cu un oficial NATO si cu pilotii romani

Seful statului are programate mai multe intalniri, in prima parte a zilei de joi, in judetul Constanta.

Presedintele a ajuns, in jurul orei 11, la Centrul Administrativ Mihail Kogalniceanu, unde a avut o intrevedere cu presedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel.

Totodata, presedintelui i-a fost prezentat Centrul Administrativ, inainte de a discuta cu mai multi piloti romani si englezi si de a asista, din cate figureaza pe agenda facuta publica din directia Cotrocenilor, la un exercitiu de zbor cu aeronave MIG 21 Lancer, Eurofighter Typhoon si F-16.

sursa foto: captura Antena 3