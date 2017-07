Iohannis intoarce in Parlament legea privind functionarea Avocatului Poporului

Administratia Prezidentiala a transmis, vineri, faptul ca primul om in stat considera ca se impune reexaminarea, de catre Parlament, a unor modificari legislative.

In acest sens aflam ca seful statului i-a adresat o scrisoare presedintelui Camerei Deputatilor, prin care solicita reexaminarea “legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati”.

Fiind de parere ca “prin continutul lor normativ, unele dintre aceste modificari si/sau completari sunt de natura sa genereze probleme in aplicare, motiv pentru care se impune reanalizarea lor de catre Parlament”, presedintele exemplifica in mod concret unele situatii, inclusiv una ce tine de desemnarea unei perioade exacte in cazul unui interimat la conducerea institutiei Avocatului Poporului, dar si o alta ce are in vedere instituirea unei pensii speciale in cazul Avocatului Poporului, in raport cu cele ale judecatorilor CCR.

“La art. I pct. 7 din legea aflata la promulgare se introduce la art. 9 din Legea nr. 35/1997, un nou alineat, alin. (31), conform caruia, pana la desemnarea unui nou Avocat al Poporului, atributiile sale vor fi indeplinite de unul dintre adjunctii Avocatului Poporului, desemnat de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Nici Constitutia, nici legea nu stabilesc un termen in care Parlamentul ar trebui sa numeasca un nou Avocat al Poporului in cazul incetarii mandatului predecesorului. Apreciem ca norma reglementata astfel este insuficienta, fiind utila reanalizarea acesteia sub aspectul necesitatii instituirii duratei acestui interimat, evitandu-se in acest mod posibilitatea ca adjunctul Avocatului Poporului sa exercite aproape intregul mandat in functia de Avocat al Poporului“, se precizeaza in documentul adresat lui Liviu Dragnea si postat pe site-ul Presedintiei.

De asemenea, se mentioneaza in documentul respectiv faptul ca “potrivit art. 9 alin. (4) al Legii nr. 35/1997, asa cum a fost modificat la art. I pct. 8 din legea aflata la promulgare, Avocatul Poporului beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 prevede faptul ca judecatorii Curtii Constitutionale, la data pensionarii sau recalcularii pensiilor anterior stabilite, beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din indemnizatia lor bruta lunara. Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. Se poate observa ca legiuitorul a urmarit instituirea unei pensii speciale pentru judecatorii Curtii Constitutionale, in cuantum variabil, prin stabilirea unui procent din indemnizatia lor bruta lunara si nu prin instituirea celei mai mari pensii aflate in plata indiferent de fluctuatia nivelului indemnizatiei brute lunare. in atare conditii, rezulta ca exceptia stabilita la art. I pct. 8 din legea aflata la promulgare incalca principiul egalitatii consacrat in art. 16 alin. (1) din Constitutie, instituind un privilegiu nejustificat pe baza unor criterii rezonabile si obiective cu privire la procedura de stabilire a cuantumului pensiei Avocatului Poporului prin raportare la procedura de stabilire a pensiei judecatorilor Curtii Constitutionale“.

foto: Facebook