Iohannis intoarce in Parlament Legea eliminarii taxelor/Replica lui Dragnea

Nici bine nu a apucat Presedintia sa anunte faptul ca seful statului a retrimis Parlamentului, spre reexaminere, legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale, cunoscuta publicului larg drept “Legea Dragnea”, ca seful PSD a si reactionat.

Luand lucrurile cronologic, in primul rand s-a aflat despre faptul ca, in ciuda recentei decizii Curtii Constitutionale, cum ca prevederile proiectului legislativ respecta legea suprema, hotararea vizand sesizarea formulata de catre seful statului, la finele lunii trecute, Klaus Iohannis a considerat ca e cazul ca legea sa fie reexaminata de Legislativ, drept urmare a actul normativ – ajuns pe masa presedintelui, pentru promulgare- face cale intoarsa spre Parlament.

In cererea adresata liderului Senatului se noteaza, printre altele, faptul ca “pentru a fi eficienta, reducerea in sine a taxelor trebuie sa fie insotita de o imbunatatire a procedurilor administrative si a disciplinei bugetare”, dar si ca “inlocuirea unei plati directe cu una indirecta, precum si absenta unor masuri legislative conexe, de natura sa conduca la realizarea unor servicii publice de calitate, ar putea face ca simpla eliminare a taxelor prevazute de legea transmisa la promulgare sa conduca, pe langa efectul deplasarii poverii fiscale de la beneficiarii acestor servicii catre toti contribuabilii, persoane fizice si juridice, si la consecinta accentuarii disfunctionalitatilor serviciilor publice”.

Dragnea: Este doar o amanare din care toti romanii au pierdut

In replica, seful social-democratilor da de inteles ca pasul urmat de presedinte nu face altceva decat sa amane aplicarea prevederilor acestui act normativ, reamintind cine anume detine majoritatea in noul Legislativ (si anume PSD, ALDE si UDMR-n.r). “Va asigur ca majoritatea parlamentara va vota din nou legea privind eliminarea celor 102taxe nefiscale, trimisa astazi de Presedinte la reexaminare!”, a notat Dragnea pe Facebook, adaugand si efectele acestei hotarari. “Este doar o amanare din care toti romanii au pierdut, cu exceptia companiilor straine care incaseaza taxele radio-tv in schimbul unor comisioane grase”, considera social-democratul.

Va amintim ca decizia sefului statului, privind legea amintita, vine la doar o zi de cand aflam ca se amana decizia in privinta desemnarii premierului, o data ce presedintele Iohannis, cel caruia ii revine aceasta hotarare, a anuntat ca isi va face cunoscuta opinia abia dupa Craciun.