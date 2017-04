Iohannis, “ingrijorat” sa constate ca guvernarile trec, dar problemele raman

La o zi de cand Legea salarizarii unitare a fost depusa la Senat, prima Camera sesizata in aceasta privinta, Klaus Iohannis a si facut referire la cresterile remuneratiilor lunare.

Pe langa alte aspecte pe care a tinut sa le transmita reprezentantilor mediului de afaceri, in cadrul unei intrevederi desfasurate, marti, in Capitala, primul om in stat a ales acest prilej pentru a trimite o sageata catre actualul Executiv, chiar pe tema cresterilor de salarii.

“Constat cu ingrijorare ca, din pacate, guvernarile trec, dar problemele infrastructurii raman, in ciuda faptului ca nu banii lipsesc, nici cei nationali, nici cei europeni. Poate ar fi relevant, de exemplu, ca un important criteriu de performanta al unei guvernari sa fie tocmai absorbtia fondurilor europene si implementarea proiectelor de investitii, nu neaparat disputa despre cine creste mai repede salariile bugetarilor”, a concluzionat Iohannis, in fata investitorilor romani si straini prezenti la evenimentul respectiv.