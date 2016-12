Iohannis amana desemnarea premierului pana dupa Craciun

Dupa ce deunazi anuntul lui Liviu Dragnea, in privinta nominalizarii lui Sevil Shhaideh in postura de premier, a luat prin surprindere multa lume, inclusiv la nivel de scena politica, de aceasta data a venit randul lui Klaus Iohannis sa dea o veste cu totul neasteptata.

In sensul in care, desi pesedistii si Dragnea insusi au tot subliniat ca ar vrea ca desemnarea sa aiba loc cat mai curand posibil, astfel incat sa se purceada la votarea bugetului pentru anul viitor, in urma cu doar cateva minute Klaus Iohannis a iesit la declaratii, anuntand ca isi va face cunoscuta decizia in privinta numelui primului-ministru abia dupa Craciun. Apoi s-a retras, fara sa raspunda vreunei intrebari, urandu-le tuturor “Sarbatori fericite!”

“Consultarile s-au incheiat, dupa doua zile (…) am avut, in cursul acestor consultari doua propuneri pentru pozitia de prim-ministru. PSD-ul a propus-o pe dna Shhaideh, iar PMP-ul l-a propus pe dl Tomac. Pe de alta parte, intre timp s-a constitut o coalitie majoritara in Parlament, formata de PSD, ALDE si UDMR. In consecinta, in zilele urmatoare voi avea discutii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc dupa Craciun. Si in acest context dati-mi voie sa va spun tuturor Sarbatori Fericite, La multi ani!”, a anuntat Klaus Iohannis, de la Cotroceni.