Iohannis a acreditat patru noi ambasadori romani

Seful statului si-a pus semnatura, marti, pe decretele de acreditare a patru noi ambasadori romani, care isi vor exercita atributiile corespunzatoare reprezentantilor diplomatici in mai multe tari.

Concret, din directia Cotrocenilor s-a transmis faptul ca presedintele a semnat decretele privind acreditarea urmatorilor:

-Gentiana Serbu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Cuba si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Haiti si Jamaica, cu resedinta la Havana;

-Gabriel Gafita, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Peru si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Ecuador, cu resedinta la Lima;

-Ion Vilcu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Guatemala si in Republica Honduras, cu resedinta la Ciudad de Mexico;

-Radu Octavian Dobre, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica India si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federala Democratica Nepal, cu resedinta la New Delhi.