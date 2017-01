Instanta Suprema mentine mandatul de arestare in lipsa pe numele lui Ghita

Decizia luata de instanta, in urma cu doar cateva zile, in cazul lui Sebastian Ghita a devenit, mai nou, una definitiva.

Este vorba despre hotararea Curtii Supreme privind emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului deputat, actualmente om de afaceri, despre care nu se mai stie nimic inca din 21 decembrie anul trecut. Prima decizie – luata de un complet inferior celui de cinci judecatori de la Inalta Curte – fusese una in prima instanta, insa de marti dupa pranz, insa, Curtea Suprema s-a pronuntat definitiv in favoarea emiterii unui astfel de mandat.

Demersul in aceasta privinta a fost facut de catre procurorii DNA Ploiesti, care au cerut magistratilor inlocuirea masurii controlului judiciar, luata in dosarul in care Ghita fusese actionat in instanta, pentru acuzatii de coruptie.