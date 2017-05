Instanta il lasa pe Chereches sa-si reia atributiile de primar

Daca pana acum nu avea voie sa-si exercite prerogativele functiei de primar al orasului Baia Mare, aceasta fiind una dintre obligatiile impuse de masura controlului judiciar sub care a fost plasat, mai nou, lucrurile se schimba, cu voie de la instanta. Ceea ce inseamna ca edilul Chereches se poate intoarce la treburile sale de la primarie.

Dupa ce Curtea de Apel Cluj a decis, miercuri, ca masura definitiva, inlaturarea din continutul masurii controlului judiciar a acestei obligatii, la pachet cu aceea de a nu lua legatura cu patru persoane din dosar, Catalin Chereches obtine, asadar, o victorie importanta in instanta.

Va amintim ca, dupa ce fusese arestat, in aprilie anul trecut, Chereches a castigat, cateva luni mai tarziu, adica in iunie, un nou mandat in fruntea primariei baimarene.