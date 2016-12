Instanta a respins cererea procurorilor privind arestarea lui Ghita

Despre fostul parlamentar se poate spune ca a scapat de emotiile ca risca o eventuala arestare. La aproape o saptamana de cand s-a aflat faptul ca fostul deputat a lipsit de la intalnirea cu procurorii anticoruptie, desi ar fi fost citat in acest sens, reprezentantii DNA Ploiesti s-au adresat instantei, cerand ca pe numele lui Ghita sa fie emis un mandat de arestare preventiva in lipsa.

Doar ca judecand argumentele aduse de anchetatori in sprijinul unei astfel de masuri, completul de la curtea Suprema care a analizat marti cererea DNA a decis respingerea acestei varianta si mentinerea masurii controlului judiciar pe cautiune – cu interdictia de a parasi tara. Acest amanunt e important de avut in vedere, tinand cont ca oamenii legii il cauta de cateva zile pe afacerist, dupa ce nu s-a prezentat la DNA, dar si ca despre fostul ales al neamului s-a speculat ca ar fi plecat din Romania. Dar si ca urmare a fapului ca in urma cu aproape doua saptamani, adica pe 16 decembrie, magistratii ICCJ ridicasera aceasta interdictie de parasire a granitelor tarii, doar ca masura nu era definitiva.

Trebuie mentionat, totodata, faptul ca, potrivit televiziunilor de stiri, Ghita a fost reprezentat in instanta de avocatii sai.