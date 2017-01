Instanta a decis: Ghita, mandat de arestare in lipsa

In timp ce locul in care se afla afaceristul continua sa fie invaluit in mister, procurorii DNA au obtinut de la instanta inlocuirea masurii controlului judiciar, valabila pana acum pe numele lui Sebastian Ghita.

In conditiile in care au trecut aproape trei saptamani de cand e de negasit, rastimp in care a lipsit la doua intalniri cu oamenii legii, in sensul in care ar fi trebuit sa se prezinte la politie, conform prevederilor controlului judiciar, dar si la o audiere, la DNA Ploiesti, procurorii au cerut instantei emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele fostului parlamentar.

Analizand argumentele anchetatorilor, magistratii de la Curtea Suprema au admis, joi, solicitarea procurorilor de la DNA Ploiesti, hotarand – din cate anunta Romania Tv – emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa. Este vorba despre o masura executorie, chiar daca nu e una definitiva. Ceea ce inseamna ca, daca va fi prins, fostul deputat poate fi arestat.

Ar mai fi de mentionat faptul ca, desi e disparut inca din 21 decembrie, Ghita a aparut la postul de televiziune pe care il controleaza, Romania TV, insa doar prin intermediul unor inregistrari difuzate de statia respectiva, materialele video (si unul audio) continand diverse dezvaluiri facute de Ghita.