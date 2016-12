Inregistrarea prezentata de Ghita, in atentia Inspectiei Judiciare

O singura zi a trecut de cand reprezentantul PRU iesea in fata presei – cu o inregistrare atribuita unui procuror din cadrul DNA Ploiesti, continand afirmatii care il vizau pe Sebastian Ghita, dar si cu avertizarea ca actualului sef al PSD-ului i s-ar pregati dosare ca sa fie impiedicat sa ajunga premier – pana responsabilii sa se sesizeze.

Deja pana marti la pranz s-a aflat ca inregistrarea – cu un limbaj greu de reprodus, drept urmare plina de “beep-uri” (DETALII AICI) – si cazul in sine au atras atentia Inspectiei Judiciare, for din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ai carui reprezentanti fac verificari, din cate anunta Antena 3.

In schimb, Liviu Dragnea – al carui nume a fost vehiculat de Ghita in cazul de fata – preciza, deunazi, ca in situatia in care ceea ce sustine Sebastian Ghita s-ar si adeveri, el nu seva lasa intimidat si nu va parasi “campul de batalie”.