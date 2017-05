Initiativa privind redefinirea notiunii de familie in Constitutie, unda verde la Camera

Deputatii au votat in favoarea proiectului vizand modificarea Constitutiei, in vederea redefinirii familiei. Pasul urmator va apartine senatorilor.

Au fost 232 de voturi “pentru”, 22 “impotriva” si 13 abtineri, pronuntate marti la Camera Deputatilor, in calitate de prim for parlamentar sesizat in aceasta privinta.

Initiativa vizeaza mentionarea urmatoarelor aspecte: “familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor”, in conditia in care, la momentul de fata, legea suprema, si anume Constitutia, prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria “liber consimtita intre soti”.

In vederea acestei schimbari la nivel de terminologie s-au pronuntat, semnand o petitie in acest sens, in jur de 3 milioane de romani.

