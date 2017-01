Indemnul mobilizator al premierului la Comandamentul de Urgenta

Seful Guvernului le-a cerut responsabililor -atat din echipa guvernamentala, cat si reprezentantilor administratiei locale – sa ramana ”in stare de alerta pentru a evita situatiile neplacute”, cand vine vorba de gestionarea evenimentelor provocate de vreme rea, mai ales ca sunt anuntate mai multe zile cu temperaturi foarte scazute.

Mai mult, pe un ton vizibil mobilizator, Grindeanu le-a cerut sa se implice in mod aparte in fiecare caz aparut, de parca ar ajuta un membru al familiei. ”Vreau sa tratati fiecare situatie aparuta ca si cand ar fi o problema personala, (…) sa va ganditi ca oamenii care sunt blocati (…) pe Autostrada A 2 acolo se afla fiul dvs sau mama dvs sau sotia dvs (…) si sunt convins ca veti face acest lucru”, a transmis primul-ministru in timpul analizei facute, sambata dupa-amiaza, in cadrul videoconferintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta cu prefectii, convocate la sediul Ministerului de Interne.

In privinta persoanelor ramase blocate pe A 2, la benzinariile de pe autostrada ce leaga Bucuresitul de Constanta, ca urmare a viscolului ce a dus la inchiderea circulatiei, daca mai devreme se anunta, din directia MAI, ca erau 128 de oameni in aceasta situatie, in cadrul sedintei din aceasta dupa-amiaza s-a vehiculat o cifra redusa la jumatate. Adica, din cate a anuntat ministrul Dan, doar 65 de persoane erau inca blocate pe A2, urmand sa se actioneze si in sprijinul lor.