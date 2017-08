Incident. Femeie doborata de caldura, la Sibiu, chiar in timpul discursului presedintelui

Chiar in timp ce presedintele le vorbea, de la tribuna amplasata in Piata Mare din Sibiu, miilor de sasi din Romania si din afara tarii prezenti la cea de-a 27-a Intalnire a sasilor de pretutindeni, o femeie aflata in aceeasi zona a avut nevoie de prezenta medicilor. Aceasta s-a simtit rau, foarte probabil pe fondul caldurii si a Codului portocaliu valabil, sambata, si in Sibiu, nu doar in Capitala.

Doamna respectiva facea parte din randul celor care au purtat costum popular si au participat la o parada impresionata, organizata cu ocazia aceluiasi eveniment. Din cate s-a putut vedea din imaginile prezentate de Romania TV, femeia a fost imediat preluata de catre colegi de-ai sai si purtata pe brate cat mai departe de bataia directa a soarelui, pana catre un echipaj medical.

Trebuie spus ca incidentul din Piata Mare a avut loc in jurul pranzului, timp in care, dupa cum va spuneam, Klaus Iohannis le vorbea – in romana si germana – celor prezenti la evenimentul gazduit de orasul al carui primar a fost, pana sa ajunga in fruntea statului.