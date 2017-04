Inalta Curte decide redeschiderea UP in dosarul “Flora”

Instanta confirma redeschiderea urmaririi penale in dosarul “Flora”. Decizia a fost luata, miercuri, de catre magistartii Curtii Supreme.

Plangerea in acest caz a fost formulata de catre vicepresedintele Uniunii Arabilor din Romania, care a acuzat nereguli in cazul retrocedarii, in 2003, a unui teren din sectorul 1 al Capitalei, mai precis in Damaroaia. Pe respectiva suprafata a fost apoi construit un complex comercial. La momentul respectiv, Traian Basescu – in cazul caruia planeasca suspiciunea de abuz in serviciu – era primar al Capitalei.

Un termen a fost stabilit de instanta pentru 9 mai.