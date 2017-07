Imagini cu Trump si Putin fata in fata. Prima strangere de mana (VIDEO)

Au aparut imagini de la cel dintai dialog fata in fata dintre liderul american si cel rus. A fost, foarte probabil si prima strangere de mana Trump-Putin, surprinsa de cameramanii prezenti la summitul G20, de la Hamburg.

Donald Trump si Vladimir Putin si-au dat mana chiar sub privirile lui Jean Claude Junker, in prima zi a reuniunii de pe taram german, la care participa, totodata, si alti lideri europeni.

Dupa cum se vede din inregistrarea postata pe Youtube, ambii sefi de stat zambeau in clipa in care s-au salutat. Momentul a fost surprins inainte de cea dintai intrevederea dintre presedintele american si cel rus de la instalarea lui Donald Trump in fruntea administratiei de la Washington.

sursa foto: captura youtube/FoxNews